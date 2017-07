Actualidade

O leilão solidário de uma guitarra assinada por Chrissie Hynde, vocalista da banda The Pretenders, rendeu 1.565 euros, que revertem para a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa (APCL), e é entregue hoje, no Festival cooljazz.

A guitarra assinada por Chrissie Hynde é entregue ao vencedor do leilão, antes do concerto dos The Pretenders, no Parque dos Poetas, em Oeiras, nos arredores de Lisboa. A primeira parte é garantida por Rita Redshoes.

O valor apurado reverte para o Centro Nuno Belmar da Costa da APCL, cujo objetivo "é apoiar e proporcionar tranquilidade às pessoas com paralisia cerebral e situações neurológicas afins, e suas famílias, através do desenvolvimento máximo das suas capacidades".