Actualidade

O líder do grupo rebelde Frente Moro de Libertação Islâmica disse ter recusado negociar a retirada do grupo extremista Estado Islâmico (EI) da cidade de Marawi, no sul das Filipinas, onde decorre uma ofensiva militar.

Al Haj Murad Ebrahim, da Frente Moro de Libertação Islâmica (FMLI), disse que a intervenção teria sido difícil porque o Presidente filipino, Rodrigo Duterte, declarou que o Governo não negociava com terroristas.

Em entrevista à agência noticiosa Associated Press (AP), na terça-feira à noite, Murad disse que os últimos dois meses em Marawi são o pior do que já viu em mais de quatro décadas como rebelde no sul do país.