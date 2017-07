Actualidade

As autoridades colombianas detiveram na terça-feira dois empresários no âmbito das investigações para esclarecer o pagamento de subornos da construtora brasileira Odebrecht para obter o contrato de uma estrada na Colômbia.

Os empresários são Federico Gaviria e Eduardo José Zambrano, indicou a agência noticiosa espanhola EFE.

A concessão da estrada Ruta del Sol II inclui a construção de 600 quilómetros de estradas com pista dupla, que liga o centro do país à costa atlântica, entre as cidades de Puerto Salgar (Cundinamarca) e San Roque (Cesar), um projeto ainda não concluído.