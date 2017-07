Actualidade

Paris, 19 jul Lusa) - O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas francesas, sector que sofreu um corte orçamental imposto pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou hoje a demissão.

Em comunicado enviado à agência France Presse, Pierre de Villiers considera não ser mais capaz de garantir a sustentabilidade do modelo de exército em que acredita "para assegurar a segurança da França e dos franceses" e apoiar "as ambições do país".

Pierre de Villiers diz ainda que apresentou o seu pedido de demissão ao Chefe de Estado francês, que a aceitou.