Actualidade

Uma rapariga de 19 anos e um jovem de 24 anos morreram hoje de madrugada, em Vila do Conde, distrito do Porto, vítimas de atropelamento, disse à Lusa fonte do Comando da PSP do Porto.

Segundo fonte das relações públicas do Comando Metropolitano da PSP/Porto, os dois jovens seguiam no passeio, na avenida Infante D. Henrique, na marginal do concelho, quando foram atropelados por uma viatura ligeira.

A mesma fonte referiu não ter ainda mais elementos sobre o acidente, registado às 04:20.