A Science4you entrou em 10 novos países na primeira metade deste ano, representando os mercados internacionais 60% das vendas totais da empresa portuguesa de brinquedos educativos entre janeiro e junho.

Em comunicado, a Science4you indica que, no primeiro semestre deste ano, somou 10 novos mercados aos destinos de exportações: Marrocos, República Dominicana, Letónia, Estónia, Eslovénia, Croácia, Sérvia, Taiwan, Rússia e Bielorrússia.

As vendas totais de brinquedos educativos e de atividades de ciência experimental (que incluem campos de férias e festas de aniversário) cresceram 46% no primeiro semestre deste ano face ao mesmo período do ano passado, num total de 5,5 milhões de euros.