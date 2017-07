Actualidade

Os preços das casas aumentaram 4,0% na zona euro e 4,5% na União Europeia (UE) no primeiro trimestre deste ano, face ao homólogo, com Portugal a registar uma subida acima de ambas as médias, divulgou hoje o Eurostat.

Em Portugal, os preços das casas cresceram 7,9%, mas as maiores subidas homólogas foram registadas na República Checa (12,8%), na Lituânia (10,2%) e na Letónia (10,1%).

Na Croácia (-0,4%) e em Itália (-0,1%) os preços desceram face ao primeiro trimestre de 2016.