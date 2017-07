Actualidade

O Conselho do Governo Regional da Madeira vai aprovar na quinta-feira "as peças processuais" do concurso público internacional para a linha marítima regular Madeira/continente, com o arquipélago a assumir os encargos financeiros.

"Vamos aprovar as peças processuais que dão origem ao concurso que queremos lançar ainda este mês, cumprindo o 'timing' que nós tínhamos definido", disse hoje à Lusa o secretário regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, escusando-se a revelar "aspetos particulares" do concurso.

Eduardo Jesus realçou que, no novo concurso, será o Orçamento da Região Autónoma da Madeira a suportar a linha, devido à recusa do Governo da República em financiar a mesma.