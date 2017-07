Actualidade

A Polícia Judiciária (PJ) deteve o homem que na semana passada agrediu e tentou violar uma enfermeira no parque de estacionamento do Hospital Garcia de Orta, em Almada, Setúbal, foi hoje anunciado.

De acordo com um comunicado da PJ, o homem, de 39 anos, foi localizado, identificado e detido "pela presumível prática de violação na forma tentada".

Segundo a PJ, a investigação apurou que, na noite do passado dia 11 de julho, o autor esperou e perseguiu a vítima no parque de estacionamento do hospital, obrigando-a a entrar na sua própria viatura através de recurso à força física e a ameaças graves.