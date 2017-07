Actualidade

A peça de abertura do Festival de Almada deste ano, "Bigre", foi o "Espetáculo de Honra", escolhido pelo público, regressando assim à programação do certame, no próximo ano.

O apuramento da escolha do público foi feito na madrugada de hoje, após o espetáculo de fecho do festival, disse à agência Lusa fonte do Festival.

"Bigre - Mélo Burlesque. Apre-Melodrama Burlesco", de Pierre Guillois, coescrito por Agathe L'Huillier e Olivier Martin-Salvan, abriu o Festival no palco grande, na Escola D. António da Costa, em Almada, levado à cena pela Compagnie le Fils du Grand Réseau, de França.