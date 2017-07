Actualidade

Os britânicos Alt-J regressam a Portugal em janeiro, para um concerto no Meo Arena, em Lisboa, naquele que será o primeiro espetáculo do grupo no país, em nome próprio, anunciou hoje a promotora Everything is New.

O concerto, marcado para 06 de janeiro, servirá "para apresentar aos fãs o terceiro registo de originais, 'RELAXER'", editado em junho. Alguns dos temas do novo álbum foram apresentados no dia 06 de julho, no Nos Alive, em Oeiras, onde já tinham atuado em 2013 e 2015.

Os Alt-J editaram o disco de estreia, "An Awesome Wave" em maio de 2012. No mesmo ano estrearam-se ao vivo em Portugal no verão no festival Milhões de Festa, em Barcelos, passando no inverno do mesmo ano pelo Mexefest, em Lisboa.