Inquérito/CGD

O BE anunciou hoje que o partido vai entregar ao Ministério Público as suas conclusões relativas à primeira comissão de inquérito aos créditos da Caixa Geral de Depósitos (CGD), depois de o relatório final ter sido 'chumbado' na terça-feira.

O corpo global do relatório foi chumbado depois de o PSD ter requerido a votação nominal: no momento da votação, encontravam-se na sala cinco deputados do PS (de um total de sete efetivos), um do BE e um do PCP, que viabilizaram o relatório, mas os seis deputados do PSD e o elemento do CDS-PP empataram a votação - no caso de empate o texto é chumbado.

"Doze meses de trabalho não podem ficar sem consequências. O BE entregará as suas conclusões e o acervo de trabalho que desenvolveu ao longo deste tempo ao Ministério Público para as investigações que entender", anunciou o coordenador do Bloco na comissão, o deputado Moisés Ferreira, em declarações aos jornalistas no parlamento.