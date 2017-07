Actualidade

O bastonário da Ordem dos Engenheiros, Carlos Mineiro Aires, sublinhou hoje que os projetos de lei que serão hoje discutidos e votados no parlamento, para alargar a elaboração de projetos de arquitetura, "são para uma minoria" destes profissionais.

Contactado pela agência Lusa a propósito das propostas do PSD e do PAN, que serão apreciadas e votadas durante a tarde de hoje no parlamento, o bastonário considerou "uma falácia" a posição que a Ordem dos Arquitetos tem vindo a difundir publicamente.

"É errado o que têm dito. Os engenheiros não querem fazer arquitetura", salientou o responsável.