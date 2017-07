Tour

O ciclista alemão Marcel Kittel (Quick Step-Floors), camisola verde da 104.ª edição da Volta a França, desistiu no decurso da 17.ª etapa, depois de ter caído nos quilómetros iniciais da ligação entre La Mure e Serre-Chevalier.

Kittel, vencedor de cinco etapas e camisola verde desta edição, ainda tentou prosseguir em prova depois da queda, chegando a correr com gelo, mas acabou por desistir no topo da Croix de Fer.

Com o abandono do homem da Quick Step-Floors, que durante esta edição se tornou no ciclista alemão mais vitorioso na história da Volta a França, com 14 triunfos, a classificação da regularidade passa a ser liderada pelo australiano Michael Matthews (Sunweb).