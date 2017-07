Actualidade

O surfista português Frederico Morais assegurou hoje a presença nas meias-finais do Corona Open J-Bay, na África do Sul, ao efetuar um 10 na última onda, eliminando John John Florence, detentor do título mundial.

Em Jeffreys Bay, 'Kikas' começou com duas ondas de 8,17 e 8,23, às quais o havaiano respondeu com ondas de 9,00 e 9,57, obrigando o surfista luso a ter de se aplicar na parte final da bateria.

Na sua quinta onda, 'Kikas' obtém um 9,77 e fica a apenas uma onda de 8,8 de passar para a frente, respondendo Florence com um 9,10 e deixando o surfista português com apenas três minutos para alcançar um resultado melhor.