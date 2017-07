Actualidade

O festival TRC Zigurfest, que decorre de 31 de agosto a 02 de setembro, em Lamego, Viseu, anunciou hoje as três primeiras confirmações, com Harmonies, Stone Dead e The Rite of Trio a atuarem na sétima edição do evento.

Em comunicado, o certame, que continuará a ter como 'base' o Teatro Ribeiro Conceição e várias atuações em vários espaços da cidade, ainda por anunciar, explica que a edição deste ano será feita "sob o signo da descoberta, do novo e do desafiante", mantendo a ligação à descoberta de novos valores da música portuguesa.

A "algumas das paisagens sonoras mais cândidas", de Harmonies, o festival juntou, nos primeiros nomes, os The Rite of Trio, que vão apresentar o disco de jazz e 'jambacore' "Getting All the Evil of the Piston Collar", lançado em fevereiro deste ano.