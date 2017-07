Actualidade

Catorze federações desportivas reuniram-se hoje com o secretário de Estado da Juventude e do Desporto para instarem a um maior apoio político na defesa do ecletismo e diversidade no desporto português.

Na reunião, que decorreu hoje, sete presidentes de federações nacionais, em representação das 14 entidades subscritoras do apelo, manifestaram junto de João Paulo Rebelo a sua apreensão relativamente às dificuldades que têm sentido em afirmar as suas modalidades, revelou à agência Lusa uma fonte federativa.

A mesma fonte detalhou que o apelo das federações junto do Governo português assenta em quatro pilares, sendo o mais importante "o apoio político ao ecletismo e diversidade desportivos em Portugal".