Actualidade

O festival Mimo, "que conta histórias" através da música, do cinema e da poesia, como disse hoje à Lusa a diretora-geral da iniciativa, Lu Araújo, vai regressar a Amarante, na quinta-feira, para ficar até domingo.

A segunda edição do Mimo, em Amarante, conta com 52 atividades, espalhadas pela cidade, entre música, cinema, um programa educativo, poesia e um fórum de ideias, em três dias, nos quais se destacam os concertos do pianista de jazz Herbie Hancock, do músico Rodrigo Amarante, da banda Nação Zumbi e do guitarrista Manel Cruz.

A diretora-geral do Mimo, em entrevista à agência Lusa, fez questão de sublinhar o festival enquanto "conceito" que se "reinventa perante a cultura portuguesa", que faz com as pessoas "vejam Amarante com outros olhos".