Incêndios

O líder parlamentar do PS afirmou hoje que "continuam os trabalhos" para fechar um acordo para a reforma florestal, advertindo que esta é uma matéria de "emergência nacional" e que cada partido assumirá as suas responsabilidades.

Estas palavras foram proferidas por Carlos César no final da reunião do Grupo Parlamentar do PS, em que se manifestou confiante de que esta tarde, em plenário, em votação final global, será aprovada uma reforma da floresta, tendo como base quatro dos cinco diplomas apresentados pelo Governo.

Depois de uma alusão a um dos cinco diplomas cuja aprovação foi adiada para a próxima sessão legislativa (referente ao regime dos benefícios fiscais das entidades de gestão florestal), o líder da bancada socialista pronunciou-se sobre as restantes quatro propostas ainda em negociação, sobretudo com o Bloco de Esquerda e PCP.