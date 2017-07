Tour

O ciclista esloveno Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) venceu hoje isolado a 17.ª etapa da Volta a França, na qual o italiano Fabio Aru (Astana) saiu do pódio.

Vindo da fuga do dia, da qual foi o único resistente, Roglic impôs-se no final dos 183 quilómetros entre La Mure e Serre-Chevalier com o tempo de 5:07.41 horas, sendo 1.13 minutos mais rápido do que o grupo de favoritos, encabeçado por Rigoberto Urán (Cannondale-Drapac) e Chris Froome (Sky).

Graças às bonificações e à quebra de Fabio Aru (Astana), que chegou cerca de 30 segundos depois, o britânico mantém a liderança e tem agora Urán a 27 segundos, com o francês Romain Bardet (AG2R) a ser terceiro, embora empatado em tempo com o colombiano.