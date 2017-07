Actualidade

O FC Porto anunciou hoje o empréstimo do andebolista Alexis Borges ao FC Barcelona, com o clube espanhol a ficar com opção de compra por mais duas temporadas.

Nascido em Cuba, mas também com nacionalidade portuguesa, o 'pivot', de 26 anos, chegou ao FC Porto em 2013 e conquistou dois campeonatos nacionais e uma Supertaça.

"Em primeiro lugar, vou sentir saudades dos colegas de equipa e depois dos adeptos, que são muito importantes, estão sempre connosco a lutar. Vai ser difícil", disse ao Porto Canal o jogador.