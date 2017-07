Actualidade

A livraria e editora portuguesa Kingpin Books, especializada em Banda Desenhada (BD), está entre os cinco finalistas para o Prémio Will Eisner Spirit of Comics Retailer 2017, dos Estados Unidos.

"Creio ser fundamental realçar a importância de uma loja portuguesa estar entre aquelas que os jurados deste ano consideraram ser as que mais fazem pela divulgação e promoção da BD enquanto arte. Isto é extremamente reconfortante e é um prémio enorme para o trabalho intenso e diversificado que temos feito ao longo dos anos", disse à agência Lusa Mário Miguel Freitas, fundador e proprietário da livraria portuguesa, que existe há 18 anos.

A lista das 19 nomeações foi hoje divulgada, mas a livraria lisboeta, na rua Quirino da Fonseca, à Alameda, está entre as cinco finalistas que foram hoje notificadas e que serão conhecidas na quinta-feira, e o vencedor será divulgada na sexta-feira à noite, nos Estados Unidos, após reunião do júri, em San Diego, no Estado norte-americano da Califórnia, disse à Lusa fonte ligada ao processo.