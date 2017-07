Actualidade

A seleção portuguesa feminina de futebol estreou-se hoje na fase final de uma grande competição com um desaire por 2-0 com a Espanha, na primeira jornada do Grupo D do Europeu de 2017, em Doetinchem, na Holanda.

Vicky Losada, aos 23 minutos, e Amanda Sampedro, aos 42, apontaram os tentos da formação espanhola, que já havia batido por duas vezes a formação das 'quinas' na fase de qualificação.

Portugal, que só fez um remate (contra 16 das espanholas), muito ao lado, pela 'capitã' Cláudia Neto, aos 55 minutos, volta a jogar domingo, em Roterdão, frente à Escócia, que defronta ainda hoje a Inglaterra.