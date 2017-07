Actualidade

A Corticeira Amorim informou hoje sobre um acordo com vista à aquisição do grupo francês Bourrassé, que produz rolhas de cortiça natural, segundo nota divulgada na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na informação divulgada, a empresa precisou que, através da sua participada Amorim & Irmãos, "celebrou um acordo com vista à aquisição do capital social da sociedade Etablissements Christian Bourrassé".

O acordo prevê que no primeiro momento, a Amorim & irmãos compre 60% do capital social da empresa francesa, por 29 milhões de euros, prevendo-se a aquisição dos restantes 40% até 2022, por um valor dependente de resultados futuros, assim como do preço já pago na fase inicial.