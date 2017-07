Incêndios

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que o programa de revitalização e reordenamento da floresta da zona afetada pelos incêndios de Góis e de Pedrógão Grande deve ser aprovado até meados de agosto.

"A meta que temos é até meados de agosto ter o programa de revitalização e reordenamento aprovado, de forma a podermos arrancar com os trabalhos também nessa dimensão de médio e longo prazo, que é aquela que é absolutamente essencial", disse o líder do executivo.

António Costa falava aos jornalistas na Sertã, após a reunião com os presidentes dos sete municípios do Pinhal Interior, na região Centro, que farão parte do projeto-piloto para a revitalização do interior.