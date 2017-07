Actualidade

O músico britânico Actress, os brasileiros O Terno e Captain Casablanca, novo projeto musical do vocalista dos Efterklang, fazem parte da programação deste ano do festival Jameson Urban Routes, que regressa em outubro ao Musicbox, em Lisboa.

"De 24 a 28 de outubro serão cinco dias, 13 sessões, 26 projetos musicais, 34 horas de música que pretendem explorar e dar a conhecer algumas das tendências globais, bem como olhar sobre o ombro e perceber que herança e relevância o passado continua a ter nas nossas vidas", refre a organização do festival, num comunicado hoje divulgado.

No dia 25 de outubro, os portugueses Black Bombaim e o alemão Peter Brötzmann apresentam no Musicbox o disco que editaram em conjunto no ano passado. "Há mais de um ano que não atuam em Lisboa e temos urgência em voltar a ver uma das melhores bandas ao vivo juntamente com um dos melhores saxofonistas da atualidade num caldeirão que resulta na explosão de vários géneros, de várias barreiras que se quebram", lê-se no comunicado.