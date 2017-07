Viagens/Galp

Os três secretários de Estado demitidos no âmbito do caso das viagens pagas pela Galp ao Euro2016 foram interrogados pelo Ministério Público e ficaram sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência, informou hoje a PGR.

"No âmbito deste inquérito, o Ministério Público do DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] de Lisboa já procedeu ao interrogatório como arguidos de três ex-secretários de Estado. Encontram-se sujeitos a termo de identidade e residência", refere uma nota da Procuradoria-Geral da República (PGR) enviada à agência Lusa.

Na mesma nota, o Ministério Público confirma que pediu "o levantamento da imunidade parlamentar de um deputado, com vista à constituição como arguido e interrogatório no âmbito do inquérito onde se investiga o pagamento pela Galp de viagens, refeições e bilhetes para jogos do Euro2016".