Actualidade

Os futebolistas Samaris, Zivkovic, Eliseu e João Carvalho são as novidades na lista de 28 convocados do Benfica para dois particulares a disputar no Estádio do Algarve, com André Almeida, lesionado, a ficar de fora.

Segundo o boletim clínico das 'águias', o lateral direito português sofreu uma "contusão na coxa direita" e não figura nos eleitos de Rui Vitória para dois jogos, com o Bétis, na quinta-feira, e o Hull City, no sábado.

Além de Eliseu, que hoje renovou contrato com o Benfica por mais uma temporada, também Samaris, Zivkovic e João Carvalho estão de regresso aos trabalhos dos tetracampeões nacionais, depois de, ainda em férias, terem falhado a deslocação à Suíça.