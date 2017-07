Actualidade

Os músicos e bandas portugueses Salvador Sobral, Pedro Abrunhosa, Dengaz, Capitão Fausto, Paus, Jimmy P e Rita Redshoes atuam em setembro em Viana do Castelo, no âmbito do festival Viana Bate Forte, foi hoje anunciado.

"Depois do sucesso da edição de estreia, em 2016, que levou milhares de pessoas ao centro histórico de Viana do Castelo, o festival Viana Bate Forte regressa em 2017, nos dias 15 e 16 de setembro", refere a organização, num comunicado hoje divulgado.

A iniciativa, de entrada gratuita, "pretende, não apenas, levar oferta cultural diversificada à cidade, aos seus habitantes e visitantes, como promover projetos musicais locais e artistas internacionais, como é o caso de Julian Burdock e Marcelinho da Lua".