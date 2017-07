Actualidade

A Assembleia Municipal do Porto aprovou quarta-feira à noite, por maioria, a criação da empresa municipal Porto Cultura, cujo objetivo é "assegurar a gestão e programação" de diversos equipamentos culturais municipais da cidade.

A proposta "Constituição da Empresa Municipal de Cultura do Porto, E.M, designada por "Porto Cultura"", que provocou uma discussão de mais de duas horas com todos os grupos municipais a intervir, foi aprovada com 23 votos a favor, 21 contra e duas abstenções.

Nas vozes contra, os partidos foram unânimes em dizer que é "precipitado" criar uma empresa municipal a três meses das eleições autárquicas, que se realizam a 01 de outubro.