Actualidade

O FC Porto empatou hoje com o Chiva, da principal liga de futebol mexicano, por 2-2, no segundo e último jogo do torneio Tecate, no México.

Os autores dos golos no tempo regulamentar foram Aboubakar, aos 2 minutos, e Otávio, aos 39. Pelos mexicanos marcou Jose Macias, aos 57, e Fierro, aos 85.

A equipa portista termina assim a etapa mexicana da pré-temporada, depois da derrota após grandes penalidades (3-2) frente ao Cruz Azul e o empate (2-2) com o Chivas.