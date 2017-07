Actualidade

Os primeiros povoadores da Austrália chegaram ao continente austral há 65.000 anos, cerca de 15.000 anos antes do que se acreditava até agora, indicou uma nova investigação arqueológica publicada hoje.

A conclusão surgiu depois de uma escavação no abrigo de Madjedbebe, situado no parque de Kakadu, no norte da Austrália, um dos mais importantes da região conhecido pelas galerias de pinturas.

Entre 2012 e 2015, uma equipa de arqueólogos escavou novamente o local, considerado um dos primeiros assentamentos humanos na Austrália, 30 anos depois de outro estudo ter estabelecido a sua antiguidade em entre 50.000 e 60.000 anos.