Actualidade

A realizadora e artista multimédia Shu Lea Cheang estará em Lisboa, em setembro, a convite do Queer Lisboa - Festival Internacional de Cinema Queer, que irá dedicar-lhe uma retrospetiva, e cuja programação será hoje parcialmente anunciada.

O Queer Lisboa, que cumpre este ano a 21.ª edição, regressa ao cinema São Jorge de 15 a 23 de setembro, e vai "homenagear e convidar uma das mais inovadoras realizadoras e artistas multimédia da atualidade, tendo sido uma das primeiras artistas a trabalhar a Internet como ferramenta artística: Shu Lea Cheang".

A artista, natural de Taiwan, será alvo de uma retrospetiva, que decorrerá no cinema São Jorge e no Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado (MNAC).