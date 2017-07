Actualidade

O realizador norte-americano Peter Friedman estará em outubro no Porto, no âmbito da 3.ª edição do festival de cinema Queer Porto, na qual será dado destaque à sua obra, e cuja programação será hoje parcialmente anunciada.

O festival regressa ao Teatro Rivoli entre 04 e 08 de outubro e da programação faz parte "Silverlake Life: The View from Here", de 1993, "um dos mais importantes documentários sobre o VIH/Sida e as suas implicações sociais e políticas", que será exibido em estreia nacional.

"Silverlake Life: The View from Here" foi realizado por Peter Friedman e Tom Joslin. Deste último será ainda exibido, no festival, "em estreia absoluta", o documentário "Black Star: Autobiography of a Close Friend" (1977), uma prequela do filme de 1993.