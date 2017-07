Actualidade

Frederico Morais tornou-se hoje no primeiro português a chegar à final de um campeonato do circuito mundial de surf, ao qualificar-se para o 'heat' decisivo da etapa sul-africana, ao vencer o brasileiro Gabriel Medina.

O surfista português, 18.º do 'ranking', mundial, conquistou na primeira bateria das meias-finais 17,37 pontos (9,27 e 8,10), contra os 14,70 (7,77 e 6,93) do campeão do mundo de 2014, atual 11.º do circuito.

Na final do Corona Open J-Bay, sexta etapa do circuito mundial, 'Kikas' vai defrontar o vencedor do embate entre o brasileiro Filipe Toledo, 14.º, e o australiano Julian Wilson, oitavo.