Actualidade

Pelo menos 28 pessoas morreram e seis ficaram feridas na sequência de um desastre com um autocarro que se despenhou hoje no estado de Himachal Pradesh, no norte da Índia.

O acidente ocorreu na localidade de Khanetri, distrito de Shimla, na altura em que o autocarro fazia a ligação entre as cidades de Reckong Peo e Solan, disse à EFE uma fonte oficial indiana.

O autocarro saiu da estrada e capotou de imediato por uma colina de mais de 300 metros indo parar a uma ribeira tendo ficado completamente destruído.