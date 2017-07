Actualidade

"Barroco, Sedução e Exclusão" é o mote do VII Ciclo de Música no Convento dos Capuchos, nos arredores de Almada, que começa no sábado com a Orquestra de Câmara de Almada.

Os concertos, com entrada livre, realizam-se aos sábados, às 21:30. No próximo, a Orquestra de Câmara de Almada, dirigida pelo maestro Jan Wierzba, interpreta, no Pasmatório do convento capuchinho, a suite n.º1 de "Water Music", de Georg Friedrich Handel, e a suite "Pulcinella", de Igor Stravinsky.

Os outros concertos realizam-se nos dias 29 de julho, a 05 e a 12 de agosto.