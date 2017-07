Actualidade

A dívida pública recuou, em termos homólogos, na zona euro e na União Europeia (UE), no primeiro trimestre, tendo Portugal registado a terceira maior dos 28 (130,5%), depois da Grécia e de Itália, divulga hoje o Eurostat.

A dívida pública em Portugal aumentou, quer na comparação homóloga (128,9%), quer na trimestral (130,3%), e é mais do dobro do limite fixado de 60% do Produto Interno Bruto (PIB).

Na zona euro, a dívida pública foi, entre janeiro e março, de 89,5% do PIB, abaixo dos 91,2% homólogos, mas acima dos 89,2% registados no último trimestre de 2016.