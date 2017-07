Actualidade

Um milhão de pessoas morreram de problemas ligados ao VIH/sida no ano passado, o que significa quase metade das mortes em relação ao que acontecia em 2005, segundo dados das Nações Unidas hoje divulgados.

O documento da ONUSIDA considera que foi atingido um "ponto de viragem", com mais de metade dos doentes no mundo em tratamento e com uma contínua diminuição das novas infeções por VIH/sida.

"O número de mortes ligados ao VIH/sida caiu de 1,9 milhões em 2005 para um milhão em 2016", frisa a coordenação do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o VIH/sida, numa nota sobre o relatório mais recente acerca da infeção.