Incêndios

O Centro de Recuperação de Animais Selvagens de Castelo Branco (CERAS) recebeu nas últimas semanas, em consequência dos incêndios florestais, mais de 90 animais, estando 50 internados atualmente, informou hoje a associação Quercus.

"Os grandes incêndios que se têm feito sentir, associados à vaga de calor e seca extrema em grande parte do território nacional, estão a provocar um aumento fora do normal nos ingressos de fauna selvagem ferida no CERAS, o hospital de fauna selvagem da Quercus em Castelo Branco", explicou à agência Lusa Samuel Infante, da associação ambientalista.

O CERAS, inaugurado em 1998, recebe em média cerca de 200 animais por ano, mas, segundo o ambientalista, na semana passada, esse número já tinha sido ultrapassado, com 250 entradas.