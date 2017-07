Actualidade

O excedente da balança comercial dos produtos florestais diminuiu 76,7 milhões de euros em 2016, face a 2015, informou hoje o INE, recordando que a área ardida no ano passado foi superior em 55% à média do período 2012-2016.

No ano passado, o saldo da balança comercial dos "Produtos do setor florestal", tradicionalmente excedentário, foi de 2,5 mil milhões de euros, o que corresponde a uma redução do excedente em 76,7 milhões de euros face ao ano anterior, segundo as estatísticas agrícolas de 2016 do Instituto Nacional de Estatística (INE), hoje divulgadas.

Entre as justificações para a diminuição, está o aumento das importações (+68,2 milhões de euros) e a redução nas exportações (-8,5 milhões de euros).