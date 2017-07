Actualidade

O Governo espanhol vai propor a designação de "nacional" para o museu Thyssen-Bornmisza, em Madrid, em setembro, no 25.º aniversário da venda da coleção ao Estado, categoria em que já se incluem os museus do Prado e Rainha Sofia.

A decisão foi anunciada pelo ministro da Educação, Cultura e Desporto e porta-voz do Governo espanhol, Íñigo Méndez de Vigo, num pequeno-almoço com a imprensa, em que defendeu também a intenção de prolongar o empréstimo da coleção privada de Carmen Thyssen.

O ministro revelou que o Governo vai propor, em setembro, ao Patronato do Museu, incorporar a designação de "nacional" no nome do Thyssen-Bornmisza, para que este se encontre na mesma categoria que o Prado e o Rainha Sofia.