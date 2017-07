Actualidade

As autoridades alfandegárias europeias apreenderam no ano passado mais de 41 milhões de artigos falsos e contrafeitos nas fronteiras externas da União Europeia, no valor total de 670 milhões de euros, revelam dados hoje divulgados pela Comissão Europeia.

Este valor global representa um ligeiro aumento, de 2%, face a 2015, ano em que foram apreendidos nas fronteiras da União 40 milhões de produtos falsos oriundos de países terceiros, enquanto em Portugal se registou um aumento significativo, na ordem dos 143%, já que foram confiscados 855 mil artigos, face a 352 mil no ano anterior.

De acordo com o relatório anual do executivo comunitário, cerca de um terço dos artigos confiscados são produtos utilizados no dia-a-dia (tais como comida e bebidas, medicamentos, brinquedos e artigos elétricos para a casa) que são potencialmente perigosos para a saúde e segurança, e a China continua a ser, de forma bem destacada, o principal país de origem (80%) dos artigos falsos.