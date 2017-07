Actualidade

A produção de azeite desceu 36,4% na campanha de 2016, informou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE), que notou variações positivas na batata, frutos e hortícola frescos.

Nas estatísticas agrícolas de 2016, o INE recordou que a primavera chuvosa afetou os olivais, "originando uma carga de azeitona inferior à esperada", sobretudo nas variedades mais tradicionais e levando a uma "diminuição global da produção de azeite de 36,4% face à campanha anterior".

Caracterizado por temperaturas médias do ar muito superiores ao normal para a generalidade dos meses, o ano agrícola 2015/2016 registou um aumento de 11,6% no índice de preços da produção vegetal, segundo o INE, que entre as variações positivas destacou a batata (64,6%), frutos (15,7%) e hortícolas frescos (11,3%).