Actualidade

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou hoje que mantém as taxas de juros nos níveis atuais, com a principal taxa de refinanciamento a permanecer em zero.

As taxas aplicáveis à facilidade permanente de cedência de liquidez e à facilidade de depósito ficam inalteradas em 0,25% e -0,40%, respetivamente.

A decisão, que já era esperada, foi anunciada em comunicado após uma reunião de política monetária que decorreu em Frankfurt.