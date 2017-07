Actualidade

Bordalo Pinheiro e Almada Negreiros estão entre duas dezenas de autores presentes numa exposição de caricaturas alusivas ao vinho, que é inaugurada na sexta-feira, no Museu do Vinho de Alcobaça.

Na inauguração da exposição "O Espírito do vinho e os humores", é lançado um catálogo, de autoria do colecionador e historiador Osvaldo Macedo de Sousa, comissário da mostra.

A exposição e o catálogo "mostram a história do desenho humorístico ligado à temática do vinho desde o século XIX", disse o diretor do museu, Alberto Guerreiro.