O Festival Músicas do Mundo cumpre, em Sines, a partir de sexta-feira, 56 concertos, o maior número de espetáculos de sempre no evento, que tem tentado ser palco da "identidade", da "alegria", da "igualdade" e também de "luta".

"Esta edição tem o maior programa de concertos de toda a história do festival", destacou hoje, em declarações à agência Lusa, o programador do Festival Músicas do Mundo (FMM) de Sines, Carlos Seixas, afirmando haver "um esforço em dar o melhor da música" e de fazer representar "os grandes artistas do mundo".

O aumento da quantidade de espetáculos programados significa um "reforço" do número de concertos nos primeiros dias do FMM, que começa na sexta-feira, na aldeia turística de Porto Covo, e continua, a partir de segunda-feira, na cidade de Sines, no distrito de Setúbal.