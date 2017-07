Incêndios

O Governo desdramatizou hoje as consequências políticas do chumbo no parlamento do diploma para a criação do banco de terras no âmbito da reforma da floresta, adiantando que irá concentrar-se no cadastro simplificado nos concelhos piloto.

Esta posição foi assumida pela ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques, no final do Conselho de Ministros, depois de confrontada com a não aprovação na quarta-feira de dois dos diplomas do Gove4rno para a reforma da floresta.

Na quarta-feira, no parlamento, PSD, CDS-PP e PCP chumbaram o diploma do Governo para a criação do banco de terras e, por outro lado, a proposta do executivo referente aos benefícios fiscais das entidades de gestão florestal transitou para o início da próxima sessão legislativa.