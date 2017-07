Actualidade

O fotógrafo Pedro Letria, de 52 anos, foi distinguido com o Prémio António Quadros 2017, anunciou hoje a Fundação António Quadros, em comunicado.

O júri foi presidido por Paulo Ribeiro Baptista, investigador do Museu do Teatro e da Dança, e constituído ainda por Bruno Santos, docente de Projeto e Tecnologias na especialização de Fotografia na Escola Artística António Arroio e Atelier de Lisboa, Emília Tavares, conservadora e curadora para a área da Fotografia e Multimédia, no Museu Nacional de Arte Contemporânea-Museu do Chiado, em Lisboa, e Filipe Figueiredo, investigador do Centro de Estudos de Teatro na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

O ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, em comunicado, "felicita o fotógrafo Pedro Letria pela atribuição do Prémio António Quadros 2017", acrescentando que "está também de parabéns, porque esta é a primeira vez que o galardão, destinado a celebrar a vida e a obra de António Quadros, é atribuído à fotografia".