Actualidade

A invisibilidade na cidade e no território é o tema de uma exposição, resultado de um trabalho de investigação dos arquitetos Maria Rita Pais e Luís Santiago Baptista, com inauguração em 29 de julho no Teatro Thalia, em Lisboa.

"Viagem ao Invisível", que será inaugurada às 18:00 e ficará patente até 31 de agosto, e constitui a segunda fase de um projeto de investigação na região centro do país, de acordo com a organização.

A primeira fase compreendeu uma viagem já realizada, com artistas, arquitetos e fotógrafos, vencedora do concurso Open Call Comissariado Viagem Pop-Up, lançado pela Secção Regional Sul da Ordem dos Arquitetos, em novembro de 2015.